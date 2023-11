Premio 'Ipazia', lungo applauso per senatrice Liliana Segre

Un lunghissimo applauso ha accolto Liliana Segre al suo arrivo nella sala del Politeama Genovese.

La senatrice a vita, presidentessa della commissione parlamentare straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, è a Genova per ricevere il premio Ipazia - Eccellenza al femminile "per il suo instancabile impegno e per la sua preziosa testimonianza in difesa del valore della memoria, della pace e della democrazia, contro ogni forma d'odio". Il premio, intitolato alla scienza del V secolo uccisa per ragioni di integralismo culturale e religioso, è stato istituito nel 2010 dalla direttrice artistica del festival, Consuelo Barilari. Liliana Segre, in attesa di salire sul palco per essere intervistata da Lucia Annunziata, si è seduta in fila d'onore vicina al nuovo prefetto Cinzia Toracco.

Presenti le massime autorità cittadine tra cui il sindaco di Genova Marco Bucci. L'ultima volta a Genova di Liliana Segre era stata il 9 ottobre del 2018. Era stata ospite del teatro Carlo Felice per l'incontro con le scuole della Liguria organizzato dall'Istituto ligure per la storia della Resistenza. Segre ha salutato con particolare calore, oggi, al suo ingresso nel teatro, il presidente Giacomo Ronzitti.



