Premio 'Ipazia' a Liliana Segre, "sono pessimista per il futuro"

"Sono trent'anni che agisco da testimone senza mai parlare di odio e vendetta, ma oggi sono estremamente pessimista del futuro. Quando noi sopravvissuti o i nostri figli non ci saremo più tra 100 anni, sulla Shoah sarà tirata una riga. Basti pensare a cosa è successo con il genocidio degli armeni, anche se ora forse si è tornati a parlarne è quasi del tutto dimenticato". E' la preoccupazione di Liliana Segre, la senatrice che oggi pomeriggio al Teatro Duse di Genova è stata insignita del "Premio Ipazia 2023 per l'eccellenza al femminile". Intervistata sul palco da Lucia Annunziata, ha anche parlato del "dolore immenso" nell'osservare quanto sta accadendo in Medio Oriente: "Vedere i bambini toccati perché i genitori sono nemici tra loro o vederli allevati in modo che siano a loro volta nemici da adulti, è il più grande dolore mai provato - ha dichiarato -. Dal 7 ottobre le cose orribili che sono avvenute, da nonna, mi fanno sentire una cosa che è più forte di me e che ho dalla mattina alla sera: i bambini non devono essere toccati neanche con una foglia, sono sacri, di qualunque colore, etnia, religione. Sono creature meravigliose, sono un miracolo". Poi un riferimento alla cronaca di questi giorni, alla morte di Giulia Cecchettin. Anche lui è un esempio di quella "banalità del male" coniata da Hannah Arendt. "Un poveraccio, un assassino, ma un ragazzo qualsiasi, non ha mica i denti da vampiro. Eppure si trasforma. E tutti noi cerchiamo di capire qual è e perché avvenga questa trasformazione, ma non mi so dare una risposta. Perché aveva dei problemi? Perché la donna era più forte di lui? Non esiste un motivo che giustifichi un massacro del genere". Segre fa un parallelo tra il fenomeno del femminicidio e la sua esperienza ad Auschwitz. "Io non ho trovato mai le parole per raccontare quell'orrore. Il mostro è Adolf Eichmann ma se uno rivede quei visi non li trova strani". Liliana Segre ha dedicato il premio, un ciondolo con l'effigie di Ipazia ricevuto dalle mani del sindaco Bucci e del governatore Toti, a Luciana Sacerdote, ragazza ebrea cresciuta a Genova e compagna di Segre ad Auschwitz: "Una ragazza la cui vita è stata una continua sofferenza e a cui io ho voluto molto bene".

Premio 'Ipazia', lungo applauso per la senatrice Liliana Segre

Un lunghissimo applauso ha accolto Liliana Segre al suo arrivo nella sala del Politeama Genovese. La senatrice a vita, presidentessa della commissione parlamentare straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, è a Genova per ricevere il premio Ipazia - Eccellenza al femminile "per il suo instancabile impegno e per la sua preziosa testimonianza in difesa del valore della memoria, della pace e della democrazia, contro ogni forma d'odio". Il premio, intitolato alla scienza del V secolo uccisa per ragioni di integralismo culturale e religioso, è stato istituito nel 2010 dalla direttrice artistica del festival, Consuelo Barilari. Liliana Segre, in attesa di salire sul palco per essere intervistata da Lucia Annunziata, si è seduta in fila d'onore vicina al nuovo prefetto Cinzia Toracco. Presenti le massime autorità cittadine tra cui il sindaco di Genova Marco Bucci. L'ultima volta a Genova di Liliana Segre era stata il 9 ottobre del 2018. Era stata ospite del teatro Carlo Felice per l'incontro con le scuole della Liguria organizzato dall'Istituto ligure per la storia della Resistenza. Segre ha salutato con particolare calore, oggi, al suo ingresso nel teatro, il presidente Giacomo Ronzitti.

Toti, Segre esempio e antidoto all'indifferenza

"Credo che mai un premio sia stato così calzato sulla persona che lo riceve, perché è un riconoscimento alla vita e alla testimonianza di quella vita. Questa sera, ascoltando le parole della senatrice Liliana Segre, ho pensato questo: è stato scritto che il male può essere banale, ma il bene può essere espresso con una grande mitezza che, come dimostra la senatrice Segre, può essere forte come l'acciaio". Così il presidente della Regione Giovanni Toti, intervenuto questo pomeriggio al Teatro Duse di Genova per consegnare il Premio Ipazia Eccellenza al Femminile 2023 alla senatrice Liliana Segre. "La vita e il coraggio della senatrice Segre sono una continua fonte di ispirazione per tutti noi e per tutti coloro che scelgono di combattere l'intolleranza, il razzismo, l'antisemitismo, l'istigazione all'odio e alla violenza. Liliana Segre ha voluto donare la sua vita al dovere di non dimenticare, diventando una testimone attiva della Shoah e un esempio per le giovani generazioni, oltre che un antidoto all'indifferenza. Questo premio - conclude il presidente Toti - ha una valenza particolare soprattutto in questo periodo. in cui in tutto il mondo ci sono rigurgiti pericolosi di antisemitismo".



