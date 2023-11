Pirlo, "Non bastano due partite per svoltare"

E' il test che può dare veramente un segnale chiaro a questa Sampdoria: domani arriva al Ferraris lo Spezia del nuovo tecnico D'Angelo e per i blucerchiati potrebbe essere l'occasione di continuare la striscia positiva con le due vittorie consecutive: "Dobbiamo continuare su questa strada perché non bastano due partite per svoltare, ma bisogna avere le stessa fame delle ultime due gare e dare continuità rispetto a quanto abbiamo fatto. Il percorso è ancora lungo e di strada c'è ancora da fare a partire da domani contro lo Spezia che ha cambiato allenatore e si sa che in queste situazioni c'è sempre qualcosa in più nell'ambiente: siamo consapevoli che ci aspetta una gara difficile", spiega il tecnico che non ritrova Pedrola ancora infortunato e deve fare i conti anche con l'assenza dell'esterno sinistro Barreca che si è fatto male in settimana. Modulo 4-3-1-2 con Borini ed Esposito in attacco mentre alle loro spalle toccherà a Verre. A centrocampo conferma per Kasami, sempre di più punto di riferimento. Ma Pirlo predica prudenza: "Senza ombra di dubbio i risultati portano fiducia all'interno di squadra ambiente però non dobbiamo pensare di essere arrivati al punto massimo e di essere usciti da un momento difficile. Adesso queste due vittorie non devono farci pensare di essere tranquilli, ma darci la sensazione di sapere che possiamo dare di più e che l'obiettivo si può anche alzare, però quello dipende da quello che potremo fare noi. L'asticella si alzerà solo quando avremo la possibilità di poter vincere un po' di partite e quando arriveremo a un certo punto della stagione vedremo cosa fare - conclude il mister del Doria -.

L'obiettivo è ora quello di guardare gara dopo gara andando avanti con questa determinazione"



