Ivano Fossati torna in cattedra per l'università di Genova

Aula magna gremita, molte persone sedute per terra e tante che hanno anche affollato l'ingresso per la presentazione del corso 'Musica Pop: senso critico, omologazione e industria' che riporta Ivano Fossati all'Universitá di Genova. Un percorso avviato ta il 2016 e il 2028 con il laboratorio 'Linguaggi, figure professionali e meccanismi produttivi della canzone' culminato con la laurea honoris causa, che adesso si concretizza in un vero e proprio insegnamento, articolato in 12 lezioni, accessibile a tutta la comunità studentesca.

"Questo corso non sarà una passeggiata - ha spiegato Fossati - perché il parlare di musica pop può far pensare che si tratti di qualcosa di facile o di qualcosa che sappiamo già. Invece è molto più complicato e si andrà molto più in profondità anche con l'aiuto dei ragazzi stessi". Per il cantautore e compositore genovese questa è una sfida molto coinvolgente. "Mi aspetto molto da questa esperienza - aggiunge Fossati - perché ricordo i due anni che ho passato in università facendo i laboratori. Li ho terminati dicendo: vado via più ricco degli studenti. Ero assolutamente convinto di aver avuto più io da loro che il contrario".



