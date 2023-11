Incendio in una casa a Genova Sturla, due salvati da Vvf

Un incendio è divampato nella notte in un appartamento a Genova Sturla in via Gorizia, a prendere fuoco è stato probabilmente un materasso, sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno salvato i due inquilini dell'abitazione, un figlio e il padre disabile.

Le due persone coinvolte sono state ricoverate in ospedale per gli accertamenti del caso. Lo stabile, cinque piani in tutto, è stato evacuato per alcune ore al fine di consentire le operazioni di spegnimento. Una volta domato il rogo i residenti sono rientrati a casa.



