Genova fotografata dal basso, una mostra al Galata

Chi vive in una città di rado cammina con il naso all'insù per vedere le meraviglie architettoniche del soffitto di un porticato, le geometrie di un grattacielo o la vita colorata dei panni stesi tra una casa e l'altra. Ma per chi ama Genova arriva una mostra ad ok, dal 30 novembre al 16 dicembre presso la Saletta dell'Arte al Galata Museo del Mare: si intitola 'Genova dal basso' ed è organizzata dal Circolo Fotografico Unitre di Genova e curata da Giuliana Marenco. L'esposizione si compone di 45 fotografie che mostrano, appunto, Genova dal basso. Una prospettiva che donerà uno sguardo particolare nei confronti della città, suscitando negli osservatori la curiosità necessaria a interrogarsi, in alcuni casi, su quali siano i posti da cui sono stati realizzati gli scatti scoprendo in ogni opera dettagli e bellezze nascoste alle prospettive più tradizionali. "La mostra vuole evidenziare la grande differenza che esiste tra guardare e vedere - sottolinea la curatrice Giuliana Marenco - Girovagando per Genova abbiamo cercato di vederla in un modo nuovo, partendo dalla convinzione che la bellezza sia maggiormente percepibile proprio quando smettiamo di essere condizionati dall'abitudine.

Il grande sforzo di tutto il nostro gruppo - prosegue la Marenco - ha portato ad un risultato unico: Genova si scopre così in un modo nuovo che speriamo possa aiutare a comprenderne l'elevato potenziale artistico e non solo."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA