Genoa a Frosinone con Messias senza Bani e Gudmundsson

Inizia a delinearsi la situazione infortuni in casa Genoa in vista della ripresa del campionato che vedrà i rossoblù di Gilardino sfidare in trasferta il Frosinone. Sicuri assenti, entrambi problemi muscolari, saranno Bani e Gudmundsson, che proseguono le terapie dedicate.

Buone notizie invece per Messias che dalla ripresa degli allenamenti di martedì scorso si allena ormai regolarmente in gruppo e sarà dunque a disposizione per la sfida di domenica con la possibilità di scendere in campo soprattutto a gara in corso.

Ancora da decifrare invece Mateo Retegui che sta recuperando dal problema al ginocchio e proseguendo il lavoro differenziato personalizzato. L'attaccante farà alcuni test nei prossimi giorni per valutare la possibilità di una convocazione ma le chance di vederlo in campo a Frosinone sono minime.

Intanto sono rientrati ormai quasi tutti i nazionali con Kutlu e De Winter che oggi hanno preso parte all'allenamento mentre domani gli ultimi tre, Dragusin, Puscas e Vasquez, dovrebbero far rientro a Genova per mettersi a disposizione del tecnico.



