Biblioteca De Amicis, nasce 'Arcipelago creatività'

Nell'anno in cui Genova è Capitale Italiana del Libro, la lettura sperimenta strade nuove e diversificate, che utilizzano tecnologia e immaginazione. In questo contesto si inserisce il progetto Arcipelago della Creatività, sostenuto tramite Art Bonus dalla Fondazione Compagnia San Paolo, che ha rinnovato la parte multimediale della biblioteca, rifunzionalizzandone gli spazi e sviluppando in diverse aree tematiche le varie attività che andranno a collegare il mondo della lettura a quelle del gioco, della tecnologia, della musica e al laboratorio creativo classico, con un ripensamento delle caratteristiche degli spazi e l'inserimento di nuovi strumenti e tecnologie digitali pensate principalmente per i ragazzi fino ai 14 anni.

"Saluto con piacere questo progetto e con l'occasione ringrazio Fondazione Compagnia di San Paolo per averlo sostenuto - ha detto l'assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso - In occasione di Genova Capitale del Libro, abbiamo voluto offrire nuove esperienze di lettura, utilizzando la tecnologia e la creatività, anche attraverso il miglioramento dell'accessibilità e degli strumenti digitali". Per Nicoletta Viziano, membro del Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo, "la cultura rappresenta un elemento di sviluppo e di benessere per tutte le persone: questo diventa particolarmente importante nell'età in cui bambine e bambini iniziano a costruire la loro personalità e immaginano il loro ruolo nella comunità"



