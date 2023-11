B2BMare La Spezia, 180 aziende per far crescere l'economia blu

B2B Mare La Spezia arriva alla seconda edizione raddoppiando il numero di partecipanti.

L'evento che permette alle aziende dell'economia del mare di sedersi a un tavolo per parlare di commesse, diversificazione di business e prospettive di crescita apre oggi con oltre 180 partecipanti e circa 650 appuntamenti programmati. "È stata messa una limitazione perché potevano essere oltre 900", spiega Davide Mazzola, presidente CNA La Spezia, tra gli organizzatori insieme a Confindustria La Spezia e Camera di Commercio delle Riviere di Liguria. "È un'occasione di apertura a tutti gli operatori del settore che conferma un rapporto di convivenza e rispetto tra diversi settori come il porto, la nautica e la cantieristica sotto la governance dell'Adsp", dice Federica Montaresi, segretaria generale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale.

Ogni incontro, ospitato all'interno della stazione crocieristica, dura venti minuti. Ai tavoli si alternano aziende provenienti da tutta Italia mentre si affaccia già la prima straniera: Mcoating International da Utrecht. L'anno scorso le realtà iscritte erano un centinaio per venti province. "Il primo anno c'è la curiosità che aiuta, il secondo però contano i fatti - osserva Ettore Antonelli, vice presidente di Confindustria La Spezia -. Oggi sono rappresentate quaranta province, in pratica mezza Italia del mare. Le imprese fornitrici possono interloquire direttamente con i grandi cantieri, che altrimenti avrebbero difficoltà a intercettare, mentre i grandi player in un colpo fanno il lavoro di cinquanta fiere".

B2B Mare La Spezia, patrocinata da Regione Liguria, Comune della Spezia e Miglio Blu, ambisce ad affiancare e completare le altre due grandi manifestazioni dell'economia blu, il Salone Nautico di Genova e il Blue Forum di Gaeta, per confermare il ruolo italiano di leadership nel settore. "Abbiamo interessato il nostro ufficio di Bruxelles per interloquire con la DG Mare della Commissione Europea - conferma Marco Casarino, segretario generale Cciaa Riviere di Liguria - e fare sì che questo appuntamento possa diventare l'evento B2B europeo di riferimento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA