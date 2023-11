A Genova la 55°convention italiana dei sommelier

Incontri, dibattiti, itinerari ed experience. E' la proposta della 55esima convention nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier che da domani fino a domenica 26 novembre sarà a Genova: un ritorno a distanza di 22 anni nel capoluogo ligure. E per la prima volta si apre al pubblico con una serie di momenti in diversi luoghi simbolo della città come palazzo Tursi e palazzo Ducale. La giornata di domani è dedicata esclusivamente agli addetti ai lavori e alle scuole, con l'incontro su "Il bere consapevole" riservato agli studenti degli Istituti alberghieri della Liguria. A tenere la conferenza Sandro Camilli, presidente dell'Ais e Giuseppe Marini, medico, sommelier e relatore di Ais. L'incontro si apre con i saluti istituzionali del vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana e dall'assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli.

"Molto si discute su cosa sia il vino e sul problema del suo consumo - hanno detto Camilli e Marini - sul tema ci sono diverse linee di pensiero a volte contraddittorie, talvolta contrapposte, a volte allarmistiche o addirittura permissive e sminuenti. Crediamo che un approccio corretto per i giovani sia oggi quello di considerare il vino nella sua globalità e esaminare vari aspetti prima di arrivare alle conclusioni del consumo pericoloso di questa bevanda". Per Piana "sono tre giorni che si dimostrano di grande crescita per la Liguria, per le nostre cantine, per il mercato e per la formazione" mentre per Bordilli "è importante che l'apertura della tre giorni Ais inizi proprio da Palazzo Tursi e su un tema su cui come amministrazione abbiamo chiesto un focus specifico".



