Tempi lunghi per riaprire asilo Chiavari dopo crollo pavimento

Tempi lunghi si prospettano per la riapertura dell'asilo Della Torre di via Delpino a Chiavari (Genova) dove ieri mattina è crollato parte del pavimento del corridoio principale, proprio davanti alle aule dove 75 bambini con i loro insegnanti erano impegnati nella didattica quotidiana. Per un caso non ci sono state persone coinvolte nel crollo.

I locali restano sotto sequestro e l'intero stabile che ospita anche la società Wylab , la sede della Cisl, il Circolo Fanin, l'archivio dell' Agenzia delle Entrate e la palestra della Chiavari Scherma, è interdetto. Ora si dovrà iniziare una verifica strutturale delle singole aule, corridoi e tetto.

Ci sono state polemiche e prese di posizioni politiche che hanno sorpreso il primo cittadino e la giunta chiavarese "A noi interessa trovare una soluzione per i 75 bambini che dovranno essere divisi tra le realtà scolastiche cittadine. Le polemiche - spiega il sindaco Federico Messuti - non trovano senso visto che la struttura è privata, così come la gestione dell' asilo.

Gli edifici scolastici pubblici sono stati adeguati con un intervento di 5 milioni di euro e saranno comunque sempre tenute sotto osservazione dal punto di vista strutturale".

Il Comune sta cercando una soluzione per sistemare i 75 bambini rimasti senza aule. Il sindaco, la commissione comunale preposta e il gestore dell'asilo privato stanno verificando l'ipotesi di usare tre aule in una scuola in località Ri Basso, dove il dirigente scolastico avrebbe già dato la disponibilità.





