Scuola, Pd 'il 37,5% degli edifici statali in Liguria è vetusto'

"In Liguria il 37,5% degli edifici scolastici statali sono vetusti, serve una messa in sicurezza, i fondi del Pnrr sono una risorsa importante per interventi, il crollo del pavimento di un asilo a Chiavari non si deve ripetere". Lo sollecitano il segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale e il responsabile per la scuola nella segreteria del Pd Liguria Mavi Zanfrillo in una nota congiunta.

"Il crollo del pavimento nell'asilo Della Torre a Chiavari, che per fortuna non ha coinvolto nessun bambino e bambina della scuola, è la dimostrazione dello stato di degrado in cui versano gli edifici scolastici ed educativi di Chiavari. - sottolineano i dem - Ma è un problema che interessa tutta la Liguria che ha centinaia di scuole ospitate in edifici in attesa di una riqualificazione, secondo Openpolis infatti, il 37,5% degli 859 edifici scolastici statali della Liguria sono classificati come vetusti, a fronte di una media nazionale del 17,8%".

"Oggi, grazie al Pnrr, si ha la possibilità di contribuire in modo decisivo all'ammodernamento e alla messa in sicurezza di una parte consistente dell'edilizia scolastica, alla costruzione di nuove scuole, di ambienti digitali, di mense, palestre e servizi. - continuano Natale e Zanfrillo - La qualità dell'edilizia scolastica è essenziale per l'esperienza educativa e per la stessa sicurezza di ragazze e ragazzi, degli insegnanti e di tutto il personale, che trascorrono gran parte della loro giornata nelle aule".



