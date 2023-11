Sanità, seduta fiume del Consiglio Liguria sul nuovo piano

È andata avanti a oltranza tutta la notte senza interruzioni la 'seduta fiume' del Consiglio regionale sul nuovo Piano socio sanitario della Regione Liguria.

Dopo oltre ventidue ore consecutive di muro contro muro tra l'ostruzionismo dell'opposizione e il tentativo di portare il provvedimento al voto da parte della maggioranza, quest'ultima stamani ha chiesto e ottenuto una breve sospensione dei lavori per fare il punto.

Si susseguono gli interventi dei consiglieri d'opposizione, che usufruiscono di tutto il tempo a loro disposizione per illustrare gli ordini del giorno e intervenire. È stata respinta nella notte la richiesta del Partito Democratico di sospendere l'esame del piano perché "privo del quadro epidemiologico aggiornato in Liguria" con 19 voti contrari (centrodestra) e 12 a favore (centrosinistra e M5S).

L'approvazione a maggioranza di un maxiemendamento che sostituisce l'intero piano socio sanitario ha scatenato le proteste dell'opposizione in quanto "era stata chiusa la discussione generale e secondo il regolamento dell'assemblea non era più possibile da parte dei consiglieri presentare subemendamenti al nuovo testo".

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha replicato accusando i consiglieri di minoranza di "non avere voluto un vero confronto nel merito sul piano socio sanitario e ha ribattuto alle accuse assicurando che la maggioranza cerca di governare e di portare avanti un provvedimento importante per la Liguria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA