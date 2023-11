Rigassificatore, per Snam il via ai lavori entro fine 2024

Rispetto al progetto iniziale Snam prevede di "spostare il tracciato della condotta sottomarina del rigassificatore di Vado Ligure di 800 metri verso Levante e i primi lavori per il microtunnel, se autorizzati, partiranno a fine 2024 con la fresa che dovrebbe uscire tra marzo ed aprile 2025". Sono le principali novità emerse dall'incontro avvenuto oggi in Regione Liguria tra i rappresentanti della struttura commissariale, i dirigenti di Snam e Rina e l'Area marina protetta di Bergeggi con al centro della discussione il posizionamento del rigassificatore Golan Tundra.

A spiegare le novità e il cronoprogramma l'ingegner Gabriele Lanza della Snam. "Punto di ormeggio e di approdo rimarranno fissi ma la condotta verrà traslata risolvendo così i vincoli arrivati dalle autorità marittime - ha spiegato -. Il primo lavoro riguarderà la creazione di un microtunnel costiero. La fresa inizierà a fine 2024 uscendo poi tra marzo e aprile 2025.

A quel punto rimarrà ferma sino all'autunno quando inizieremo il lavoro di infilaggio della condotta che avverrà grazie ad un mezzo navale ancorato a 400 metri dalla costa". "Le attività di costruzione a mare avverranno in periodi molto limitati e durante questi periodi con un team scientifico eseguiremo monitoraggi zoologici e di torbidità per poter tranquillizzare tutti", ha sottolineato Lanza.

Snam ha confermato ai rappresentanti dell'Area marina protetta dell'isola di Bergeggi che "saranno svolti studi per monitorare l'impatto delle quantità di ipoclorito e dello sversamento di acqua più fredda su biocenosi, formazioni coralligene, mitili e specie animali che popolano l'area. Anche l'impatto delle emissioni sonore sarà documentato e si baserà su un modello che considererà tre momenti: ante operam, corso d'opera e post operam". "Abbiamo risposto a tutti i quesiti punto per punto e con evidenze scientifiche", ha aggiunto la società al termine dell'incontro rinnovando "la piena disponibilità ad ulteriori confronti con gli stakeholder locali, con l'obiettivo di approfondire eventuali, ulteriori richieste specifiche da parte degli enti interessati".



