Comune Chiavari individua un'alternativa all'asilo crollato

Il Comune di Chiavari ha individuato tre aule libere all'interno dell'asilo pubblico 'Ri Basso' per ospitare temporaneamente i 75 bambini iscritti all'asilo privato 'Della Torre' di via Delpino dove ieri mattina è crollato parte del pavimento del corridoio principale. Lo comunica il sindaco di Chiavari Federico Messuti in una nota.

"È la soluzione che abbiamo prospettato per ospitare i 75 bambini della scuola privata dell'infanzia di via Delpino. - spiega - Oggi pomeriggio abbiamo effettuato un sopralluogo congiunto nella struttura di proprietà comunale sia con il dirigente scolastico del comprensivo Della Torre, disponibile all'utilizzo degli spazi, che con il presidente dell'associazione privata che gestisce l'asilo di via Delpino che ha definito questa strada percorribile".

"Ora entrambe le parti dovranno confrontarsi per approfondire e formalizzare l'accordo. - ribadisce - Una soluzione che le famiglie e la città si aspettavano e che prontamente abbiamo individuato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA