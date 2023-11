Amt, metro gratis sempre e gratuità bus per under14 e over70

Per il trasporto pubblico prende sempre più forma la rivoluzione della "gratuità" a Genova. Oggi il Comune e la Città metropolitana hanno annunciato che la "metro", oggi gratuita in determinate fasce orarie, lo sarà senza limiti - ma solo per i residenti a Genova e provincia. Non solo: si prevede trasporto pubblico gratis per gli under 14 e gli over 70 e una semplificazione degli abbonamenti annuali per tutti gli altri utenti. Queste novità saranno bilanciate, però, da un aumento del biglietto singolo ordinario, anche se questo diverrà valido su tutta la rete della Città metropolitana. Sono le principali novità annunciate in conferenza stampa dal sindaco Marco Bucci, dall'assessore alla Mobilità del Comune Matteo Campora e dal consigliere delegato ai Trasporti della Città metropolitana Claudio Garbarino e dai vertici di Amt, la presidente llaria Gavuglio. Le novità scatteranno dal 15 gennaio 2024, per un anno, in via sperimentale. "Siamo l'unica città italiana con la metropolitana gratis e forse in Europa ce ne sono altre due, e non significa solo i 7,5 chilometri attuali ma tutti quelli che faremo", ha detto Bucci. Come spiegato il biglietto ordinario da 110 minuti salirà da 1.50 a 2 euro (il non integrato) e da 1.60 a 2.20 (per l'integrato bus+treno). Amt spiega inoltre che esisteranno solo due abbonamenti annuali, uno ordinario a 295 euro e uno a 200 euro per gli under 26. New entry anche il biglietto da 5 euro per 5 ore (integrato Trenitalia) mentre il giornaliero costerà 10 euro e sarà valido per 24 ore su tutta la rete compresi Volabus, Navebus, Genova-Casella.



