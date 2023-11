A Liliana Segre il premio Ipazia per l'eccellenza al femminile

La senatrice a vita Liliana Segre domani al Teatro Duse di Genova riceverà il 'Premio nazionale Ipazia per l'Eccellenza al Femminile', dedicato alle donne che con la propria opera hanno contribuito al miglioramento culturale, sociale ed economico del Paese e sono state protagoniste di processi di pace, in difesa della democrazia, dei diritti delle donne e delle minoranze.

Nel nome il premio ricorda la matematica, astronoma e filosofa vissuta ad Alessandria d'Egitto tra la seconda metà del IV e l'inizio del V secolo e barbaramente uccisa per ragioni di integralismo religioso e culturale. Prima della premiazione la senatrice dialogherà con la giornalista e scrittrice Lucia Annunziata. In programma anche un momento musicale e la lettura di alcune pagine tratte dai suoi libri, affidate agli allievi della scuola di recitazione 'Mariangela Melato' del Teatro Nazionale di Genova.



