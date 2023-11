Violenza donne, in tutta la Liguria decine di eventi

Il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, è una data speciale che anche quest'anno il capoluogo ligure per l'intero mese sta celebrando con un ricco programma di oltre cinquanta iniziative diffuse su tutto il territorio e coordinate dal Comune di Genova. Oltre alle iniziative già svolte, molteplici e trasversali sono le ulteriori proposte che comprendono conferenze, happening, spettacoli teatrali, mostre fotografiche e di disegni, concerti, presentazioni e reading letterari, testimonianze, lezioni gratuite di difesa personale, proiezioni di un documentario, tavole rotonde e webinar, un quadrangolare di calcio tra istituti scolastici superiori, un'esibizione di danza, la seconda edizione della Corsa contro la violenza sulle donne, la rassegna "Women Human Rights" nell'ambito della XIX edizione del Festival dell'Eccellenza al Femminile ed altro ancora. Saranno anche inaugurate tre nuove panchine rosse: nel Municipio Medio Ponente in via Paolo Toscanelli, nel Municipio Centro Ovest nel Piccolo Parco Angeli delle Mura e nella sede Rai di corso Europa 125. Inoltre, l'associazione Donne Insieme offrirà una sedia rossa negli spazi del Centro Civico Buranello di Sampierdarena. "Anche quest'anno - sottolinea Francesca Corso, assessore alle Pari opportunità -, Genova propone un ricco calendario di eventi diffusi su tutto il territorio frutto del tavolo che il mio assessorato ha istituito con municipi e centri allo scopo di realizzare un proficuo coordinamento. È il risultato di numerose collaborazioni che coinvolgono anche Regione Liguria, i centri antiviolenza e le associazioni che sono attive per prevenire e contrastare questa emergenza sociale. E' fondamentale fare rete con più soggetti possibile affinché di questi aspetti se ne parli mantenendo sempre molto alta l'attenzione. È quindi auspicabile che tutte queste iniziative si moltiplichino raggiungendo un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo perché è necessario stimolare una maggiore presa di coscienza nell'opinione pubblica e promuovere efficacemente i servizi messi a disposizione delle vittime di violenza senza dimenticare il grande valore di chi si occupa dell'accoglienza e del sostegno alle donne in difficoltà. Anche questo 25 novembre non dovrà passare invano ma essere momento di monito e riflessione". "Dobbiamo ribadire con forza la condanna contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne - afferma Simona Ferro, assessore regionale alle Pari opportunità -, e con altrettanto impegno continuare a lavorare per mettere in campo tutte quelle iniziative di informazione, educazione, sensibilizzazione, affinché questo fenomeno venga sconfitto. Il lavoro più importante è certamente prevenire e indurre, specialmente i giovani, al rispetto della persona fin dai primi anni di scuola. Per questo non bisogna mai smettere di creare occasioni per riflettere insieme sulle origini e la natura di questo fenomeno e, soprattutto, sulle strategie da utilizzare per il suo superamento".

Alla Spezia una passeggiata 'in rosa'

Una passeggiata in rosa per le vie del centro, monologhi, approfondimenti e iniziative che vadano oltre il 25 novembre. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne il Comune della Spezia organizza una serie di eventi per sensibilizzare tutte le generazioni. "La violenza di genere continua a lasciare un'impronta dolorosa nella nostra società ed è nostro dovere unire le forze per combatterla - ha spiegato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. La cronaca di questi giorni ha toccato ognuno di noi e la morte di Giulia, così brutalmente uccisa da chi diceva di amarla, così come quella tutte le donne la cui vita è stata spezzata non deve essere accaduta invano, ma deve essere motivo di una profonda riflessione e di un serio cambiamento dei valori che governano questo Paese". Gli eventi alla Spezia sono organizzati dall'assessorato alle Pari Opportunità e dal Centro Antiviolenza Irene. Sabato una passeggiata per le vie del centro e un momento di informazione e dibattito in Dala Dante, dove ci saranno anche monologhi e l'intervento dell'assessore Daniela Carli. . Il 24 durante il consiglio comunale straordinario cui parteciperanno i ragazzi ci sarà il contributo del maresciallo dei carabinieri Alessandra Greco, impegnata sul fronte della prevenzione e repressione. le associazioni del territorio saranno coinvolte in iniziative e in uno stand informativo nel fine settimana.

Nei Golfi Tigullio e Paradiso incontri ed eventi

Tante iniziative nel Golfo Tigullio e nel Golfo Paradiso per la settimana dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. A Sestri Levante domani al cinema Ariston ci sarà la proiezione del film 'Primo Amore' e un dibattito con Laura Ginocchio presidente del Cif telefono donna, con il comandante della compagnia dei carabinieri di Sestri Levante capitano Giada Conti e con l'avvocato Francesca Maberino. Venerdi alle ore 21 presso la sala Agave dell' ex Convento dell' Annunziata dibattito con la presidente della Corte d' Appello di Genova Elisabetta Vidali, con le giuriste Silvia Guaraglia, Paola Montedonico e Valeria Gritti, lo psicologo Arturo Sica e il sostituto procuratore della Repubblica di Genova Gabriella Dotto. Sabato alle ore 17 presso la sala Bo presentazione del libro "A proposito di Marta di Elisabetta Berselli; alle 21 sala Agave concerto ensemble femminile "Donne in do minore" diretto da Patrizia Merciari. Lunedi 27 novembre alle 15,30 inaugurazione della panchina rossa presso la residenza protetta " Le due palme". La vicina Santa Margherita Ligure, sede nel 2021 del primo G20 della storia dedicato all'Empowerment femminile, aderisce all'iniziativa del Soroptmist International Club Tigullio e i giorni 24 e 25 novembre illuminerà di arancione il municipio. Inoltre il 30 novembre, dalle 9:30 alle 12:30, si terrà a Villa Durazzo una giornata di incontro e riflessione sulla violenza di genere. Sarà l'occasione per inaugurare l'alloggio protetto (confiscato alla criminalità organizzata) che il Comune di Santa Margherita Ligure mette a disposizione attraverso il progetto Irish e assegnato in comodato d'uso all'Aps Telefono donna Cif di Chiavari per l'accoglienza di donne vittime di violenza uscite dal percorso emergenziale di primo livello. La giornata sarà organizzata in collaborazione con il Comune di Rapallo. Moderatrici l'assessore di Santa Margherita Ligure Beatrice Tassara e la consigliera Comunale di Rapallo Elisabetta Ricci. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra in tutto il mondo il 25 novembre, il "Centro per non subire violenza", con il patrocinio dei Comuni del distretto sociosanitario 13, Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova, promuove dieci giorni di eventi organizzati nel Golfo Paradiso per sostenere e incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio. L'amministrazione comunale di Recco ha già collocato in piazza Nicoloso la panchina rossa, simbolo di percorso di sensibilizzazione contro qualsiasi forma di violenza esercitata sulle donne e iniziativa che pone l'accento sul ruolo e il valore che le donne hanno nella società. Il primo degli appuntamenti in programma è a Recco questo pomeriggio alle ore 17 in Sala Polivalente con l'inaugurazione della mostra fotografica "La forza delle donne" a cui seguiranno le esibizioni danzanti della scuola Asd Live dance "Till it happens to you" e lettura delle "Lettere di Sara Roebuck". Mercoledì 22 novembre è in programma la visita dell'assessore alle pari opportunità di Regione Liguria, presso il Centro Antiviolenza Martina Rossi e in Sala Polivalente "Franco Lavoratori". "La violenza sulle donne è un fenomeno che riguarda tutte le società e che richiede una presa di coscienza collettiva e una mobilitazione sociale - commenta il sindaco Carlo Gandolfo - gli eventi organizzati dal 'Centro per non subire violenza' sono un'occasione di condivisione, dialogo, solidarietà e speranza per le donne e per la società intera".

