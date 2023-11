Toti chiama a raccolta gli amministratori della sua lista

"Idee, progetti per il futuro e tanto entusiasmo" alla serata organizzata da Giovanni Toti con gli amministratori della sua lista. In vista delle Europee in primavera e delle sfide comunali che porteranno poi alle elezioni regionali, il governatore ha chiamato a raccolta i suoi arancioni per tracciare la road map.

"Assessori e consiglieri regionali e comunali, sindaci, presidenti di Municipio da ponente a levante sono arrivati a Genova con tante proposte e progetti da mettere in campo per la Liguria che vuole continuare con ottimismo e impegno a guardare al futuro" si legge in una nota. "Un gruppo compatto, fatto di amministratori che stanno lavorando bene sul loro territorio per i cittadini - ha dichiarato Toti - Negli ultimi 8 anni abbiamo saputo conquistare e mantenere la fiducia dei liguri, a partire dalla Regione e poi in tanti comuni. Ritrovare i nostri amministratori ancora una volta pieni di entusiasmo e progetti è la conferma migliore che siamo pronti a rimboccarci le maniche in vista delle prossime tornate elettorali, con la moderazione, l'efficienza e la concretezza che i liguri hanno già premiato tante volte".



