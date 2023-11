Sanremo, approvata la convenzione Rai-Comune

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato oggi la nuova convenzione con la Rai per l'utilizzo del marchio per lo svolgimento del Festival della Canzone. Il documento adottato avrà una validità biennale, frutto di un lungo confronto tra delegazione Rai e quella del Comune, guidata dal sindaco Alberto Biancheri. La nuova convenzione vede un incremento di circa 450mila euro per effetto di maggiori entrate e minori spese tra le varie voci che la compongono tra cui l'aumento nella percentuale dei diritti di merchandising e licensing, fattore legato agli introiti pubblicitari Rai.

I colloqui per la nuova convenzione si sono protratti a lungo anche per via del cambio di management e cda Rai sopraggiunto in corso d'opera. "E' la mia ultima convenzione Rai e sono soddisfatto di come si sia chiusa" ha detto Biancheri che ha analizzato il percorso di crescita degli ultimi anni: "Se guardo ai miei dieci anni di mandato, la traiettoria è sempre stata in crescita. Nel 2014 ci siamo dovuti misurare con una convenzione che segnava un progressivo ribasso fino al '17 e che ci privava di una parte del corrispettivo del 2014, cosa che ci costrinse a una sfida immane per il raggiungimento del pareggio di bilancio - ha detto Biancheri - Dieci anni dopo lasciamo a chi verrà una convenzione in crescita, rapporti solidi, una nuova convenzione parallela con Rai Pubblicità che sta dando molte soddisfazioni e che ha ulteriori margini di sviluppo, e soprattutto un Festival tornato ai fasti del passato. E questo anche grazie al lavoro di tre direttori artistici che hanno dato un fondamentale contributo alla rinascita del Festival: Carlo Conti, Claudio Baglioni e Amadeus, con quest'ultimo artefice della definitiva trasformazione nel format perfetto, quel rito laico a cui tutti vogliono partecipare: dai cantanti in gara agli ospiti ai media provenienti da tutto il mondo, dal pubblico a casa alle migliaia di ospiti in città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA