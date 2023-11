Sanità, minoranza 'occupa' Consiglio regionale, seduta sospesa

I lavori della seduta del Consiglio regionale della Liguria dedicati al nuovo Piano socio sanitario sono stati sospesi perché tre consiglieri dell'opposizione si sono seduti per terra in mezzo all'aula per pochi minuti in segno di protesta per denunciare che "il testo della delibera presentato in aula contiene alcuni emendamenti di recepimento delle osservazioni del Ministero della Salute che non sono passati in commissione". Il vizio procedurale è stato sollevato per primo dal capogruppo Pd Luca Garibaldi, ma la sua proposta 'pregiudiziale' di rimandare il provvedimento in commissione è stata respinta con 19 voti contrari (centrodestra) e 12 favorevoli (centrosinistra e M5S). È stata respinta con 19 no e 10 sì anche la proposta di "sospendere i lavori dell'assemblea e di convocare un ufficio di presidenza integrato".

"La maggioranza presenta in aula un atto illegittimo e annullabile visto che alcuni emendamenti non sono stati esaminati in commissione" ha denunciato Garibaldi. "L'aula è sovrana, la stessa minoranza può intervenire presentando emendamenti" ha replicato il capogruppo della Lista Toti Liguria Angelo Vaccarezza. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha chiesto di "andare avanti ad oltranza senza pausa pranzo contro l'ostruzionismo dell'opposizione, visto che le modifiche recepite dal Ministero non sono sostanziali".

In segno di protesta, il capogruppo M5S Fabio Tosi, il consigliere Paolo Ugolini (M5S) e il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, hanno deciso di sedersi per terra in mezzo all'aula. Il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei è stato costretto a sospendere i lavori e ha convocato una conferenza dei capigruppo annunciando la ripresa dei lavori alle 14.



