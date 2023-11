Riciclare e risparmiare con l'app 'Toorna' del Comune di Genova

Riciclare e riutilizzare i rifiuti per l'ambiente e per risparmiare. Un impegno che il Comune di Genova ha fatto suo attraverso varie iniziative come "Ri-Toorna", il progetto legato alla app Toorna, illustrato oggi nell'atrio di Palazzo Tursi e legato all'agenzia per le famiglie del Comune.

L'obiettivo è quello di ridurre al minimo i rifiuti che finiranno in discarica e allo stesso tempo recuperare quegli oggetti che possono invece essere ancora utilizzati e condivisi dalle famiglie e per i bambini.

"E' un modo per salvare l'ambiente e anche soprattutto risparmiare-ha spiegato l'assessore al personale e ai servizi civici del comune di Genova Marta Brusoni-. In questo caso ci stiamo dedicando a questa 'app' innovativa dedicata principalmente alle famiglie perché quando si è genitori si fanno importanti investimenti su cose come passeggini o seggioloni e tanti giochi che si usano per un periodo limitato.

In questo modo basta registrarsi e si inizia a interagire con altre famiglie per scambiarsi questi oggetti che non diventeranno così rifiuti ma verranno riutilizzati".

Una gestione dei rifiuti che può portare ad un risparmio notevole per tutti i cittadini come ha spiegato il presidente di Amiu Giovanni Battista Raggi. "Il miglior rifiuto che possiamo creare è quello che non creiamo, cioè riutilizzare quello che per noi magari non ha più utilità residua ma che invece può averla per qualcun altro - ha spiegato- . Più riuso, meno rifiuto e più riciclo sul rifiuto che abbiamo aiuta senza dubbio ad andare a calmierare la Tari. Basti pensare che un punto in percentuale di differenziata in più significa all'incirca mezzo milione di euro di costi all'anno in meno".



