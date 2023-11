Giulia: in Liguria scuole la ricordano con 'silenzi' e rumori

Anche in tante scuole della Liguria è stata ricordata oggi l'uccisione di Giulia Cecchetin da parte dell'ex fidanzato. In molte classi è stato fatto rumore, come ha invitato a fare la sorella Elena, in tante c'è stato un minuto di silenzio. A Genova, in uno dei licei più noti, l'Andrea Doria, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Giulia e di tutte le vittime di femminicidio. Dopo l'annuncio all'altoparlante della preside Maria Aurelia Viotti, i ragazzi hanno sospeso le lezioni per un minuto di raccoglimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA