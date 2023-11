Giulia: Consiglio regionale Liguria le dedica una sedia rossa

È stata dedicata a Giulia Cecchettin una sedia rossa, simbolo della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, inaugurata stamani in un corridoio del Consiglio regionale della Liguria. "L'Italia è scossa da quello che è appena accaduto, con l'assassinio di Giulia nel nostro Paese nel 2023 le vittime di femminicidio sono 105, un numero purtroppo rimasto costante negli ultimi anni - sottolinea il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei -. Le vittime di femminicidio negli ultimi cinque anni in Liguria sono state 29. L'omicidio di Giulia ha sconvolto tutti noi e l'opinione pubblica e deve scuotere le coscienze di tutti noi. Ringrazio gli operatori degli 11 centri anti violenza presenti in Liguria e quelli del numero gratuito per chiedere aiuto 1522 istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il loro costante impegno".

Presenti alla cerimonia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e tutti i consiglieri regionali. Il progetto di sensibilizzazione #lasediarossa è stato ideato nel 2022 da Deborah Riccelli e Gabriella De Filippis con il sostegno di Socrem Genova, sono 17 le installazioni artistiche permanenti finora diffuse sul territorio, la sedia è un simbolo che rappresenta il posto vuoto che la donna vittima di violenza non potrà mai più occupare. La nuova sedia è stata realizzata dall'artista Patrizia Tummolo e rientra fra le manifestazioni organizzate in occasione della 'Settimana contro la violenza sulle donne'.



