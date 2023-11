Giornata dell'albero, Lodi dona un albero a sindaco Bucci

Cristina Lodi, esponente di Azione, capogruppo del Misto, durante la seduta di consiglio comunale di oggi a Genova, si è alzata dallo scranno dell'aula rossa e ha consegnato a Marco Bucci un piccolo cipresso, simile quasi a un albero di Natale, come iniziativa simbolica. "Visto quello che sta succedendo in città, e visto che oggi è la giornata nazionale dell'albero, ho pensato di fare questo dono al sindaco".

Nessun cenno diretto alle polemiche che da settimane riguardano il taglio di alberi anche storici - come recentemente il pino di Castelletto - da parte di Aster, l'azienda partecipata comunale che si occupa di verde urbano. Ma la questione resta sullo sfondo. Proprio per oggi era in programma una manifestazione di ambientalisti laddove è rimasta solo parte delle radici del maestoso pino che si ergeva a fianco dell'ascensore liberty in Spianata Castelletto, eliminato perché ritenuto a rischio crollo dai tecnici agronomi di Aster.

Il cipresso mignon donato dalla consigliera Lodi è stato posizionato dal sindaco sul proprio scranno, dove è rimasto per tutto il resto della seduta. D'altronde c'è un precedente: si ricorderà che nel 2020 Bucci aveva regalato a Cristina Lodi, sempre durante una seduta di consiglio, una rosa bianca, come gesto distensivo dopo alcuni scontri accesi in aula.



