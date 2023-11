Comune La Spezia, piantato un albero per ogni nuovo nato

In occasione della giornata nazionale degli alberi, l'amministrazione della Spezia ha voluto festeggiare tutti i bambini nati nel 2022 con l'iniziativa 'Un albero per ogni nuovo nato' che prevede la piantumazione di un nuovo albero a ogni nascita. L'evento si è tenuto questa mattina alla mediateca regionale "S. Fregoso", nel corso del quale è stata donata a ogni bambino una pergamena come "certificato di padrinato/madrinato" delle piante e delle essenze dedicate.

"Ogni nuova vita deve essere un momento di grande festa per tutta la Comunità - ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini - e riteniamo che il modo migliore per rendere omaggio a questo evento così importante sia quello di contribuire alla tutela dell'ambiente con un gesto concreto, ovvero con la piantumazione di 630 nuovi alberi che cresceranno insieme ai nostri bambini.

Ogni famiglia verrà informata su quale albero è stato loro assegnato e il luogo in cui è stato messo a dimora così che possano seguirne gli sviluppi nel tempo. Un gesto anche che vuole sensibilizzare al rispetto e alla cura che dobbiamo avere nei confronti del nostro territorio e all'importanza di preservare gli equilibri dell'ecosistema." "Questa iniziativa si inquadra nella volontà di promuovere il patrimonio arboreo comunale e lo sviluppo del verde urbano- ha detto l'assessore all'ambiente Kristopher Casati - Un gesto semplice ma dal grande impatto, che porterà benefici all'ambiente e alle persone". Il Comune della Spezia metterà a dimora un albero dedicato simbolicamente a ogni nuovo nato nel 2022 per un totale di 630 alberi che rappresentano il numero di nati nel corso dell'anno.



