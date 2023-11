Calcio: Genoa; lesione al polpaccio per Gudmundsson

Tegola in casa Genoa. Albert Gudmundsson, l'attaccante islandese autore di cinque gol in campionato e due in Coppa Italia, ha subito una distrazione ad un polpaccio e salterà sicuramente le prossime due gare di campionato contro il Frosinone e l'Empoli.

Il giocatore aveva lamentato un problema al polpaccio al termine della gara con il Verona e gli accertamenti effettuati dopo che il dolore era rimasto hanno evidenziato il guaio muscolare che priverà Gilardino di quello che al momento era il suo miglior giocatore in attesa del rientro di Retegui.

Per il tecnico del Genoa l'unica buona notizia è il recupero di Messias che tornerà a disposizione per la ripresa del campionato.



