Premio Chatwin a Dubbini Venier e Thubron

Si è conclusa con una cerimonia di premiazione al Teatro Civico della Spezia, l'edizione 2023 del Premio Chatwin. Presentata dalla direttrice artistica Luciana Damiano e dal giornalista del Touring Club Italiano Stefano Brambilla, l'iniziativa è stata dedicata a Ermanno Salvaterra, scalatore e amante della Patagonia scomparso qualche mese fa. Il Premio Chatwin "Viaggi di carta" Opera Prima è andato allo storico e scrittore Gianni Dubbini Venier, per il libro 'L'avventuriero, Sulle tracce di Nicolò Manucci da Venezia allo stretto di Hormuz' (ed. Neri Pozza).

Il Premio Chatwin al miglior libro di viaggio edito nel 2022, è stato assegnato allo scrittore e viaggiatore Colin Thubron per il suo ultimo lavoro, 'Tra Russia e Cina: Lungo il fiume Amu' (ed.Ponte alle Grazie) Il Premio Chatwin alla carriera è stato consegnato allo scrittore e viaggiatore olandese Jan Brokken, in questi giorni in un tour italiano per promuovere la sua ultima opera dal titolo 'La suite di Giava' (Iperborea Edizioni) Il Premio Chatwin "Viaggi in punta di matita" è stato ritirato dal fumettista, sceneggiatore e regista Igor Tuveri, in arte Igort mentre il Premio Chatwin "Un Mondo da salvare" è andato al botanico, saggista e divulgatore Stefano Mancuso.

Il Premio Chatwin "L'occhio assoluto" è stato invece assegnato al fotografo e storyteller Davide Monteleone.

In chiusura, sono stati consegnati i premi ai primi classificati delle sezioni "fotografia" e "narrativa" del concorso 2023 selezionati da una giuria presieduta quest'anno dal fotografo Francesco Cito e dallo scrittore Andrea De Carlo.

I migliori scatti di viaggio sono stati quelli di Valentina Brancaforte con Habitat Mongolia. A vincere la sezione narrativa è stata invece Clara Valenzani con il racconto "Cuore di ruggine". Durante la serata sono intervenuti, per i saluti istituzionali e la consegna di alcuni dei premi, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e la vicesindaco Maria Grazia Frijia.



