Pd, immagine Galliera è segnale che sanità ligure non funziona

"Domani tanti emendamenti all'ordine del giorno sono proprio proiettati su quello, sull'oggi, sulla mancanza di risposta dal territorio e quindi in automatico l'emergenza urgenza diventa un tema sociale all'interno dei pronti soccorso. Le immagini del Galliera della scorsa notte purtroppo stanno continuando a fare il giro non solo della nostra regione, questo è proprio uno di quei marchi di fabbrica di una società che non funziona".

Così il consigliere regionale del Pd Armando Sanna in merito alla denuncia del consigliere di Linea Condivisa Gianni Pastorino che ha fotografato alcuni pazienti sistemati su lettini da campo per terra, in attesa delle barelle, al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.



