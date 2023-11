Pd, 'autodifesa non è soluzione, serve progetto di educazione'

"Pensare che le discipline di autodifesa siano la soluzione per sfuggire o salvarsi da un uomo violento, significa caricare ancora una volta solo sulle spalle della donna la tutela della sua vita, che non passa da un gioco di forza, ma dal riconoscimento di diritti e dall'eliminazione di stereotipi e pregiudizi di genere. La Regione Liguria anziché prevedere un corso di autodifesa per aiutare le donne a proteggersi, presenti invece un progetto di educazione all'affettività con personale qualificato che coinvolga non solo le scuole, ma anche i luoghi di aggregazione". Così in una nota il segretario del Partito Democratico Ligure Davide Natale commenta l'iniziativa della Regione per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che propone la prova gratuita per tutte le donne di discipline di autodifesa in piazza De Ferrari.

Secondo Natale bisogna coinvolgere "Arci, Acli, parrocchie, luoghi di lavoro, per raggiungere i giovani e anche le famiglie, e crescere uomini liberi, in grado di vedere nella donna una compagna, non una rivale né una sua proprietà. La violenza crescente contro le donne è preoccupante e richiede un cambio di mentalità, sembra essere arretrati di decenni. Le discipline di autodifesa si lascino alle dispute sportive. Con questa proposta la Regione svilisce il problema della violenza contro le donne, che è diventato un dramma e una piaga della nostra società non più accettabile".



