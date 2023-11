Pazienti 'in terra' al Galliera, Gratarola "non accada mai più"

"Un afflusso importante di pazienti in tutti gli ospedali dell'area metropolitana", perché ""siamo dunque in una fase delicata dell'anno, il periodo invernale, con le forme influenzali soprattutto gastroenteriche che la fanno da padrone". L'assessore regionale alla sanità Gratarola non lo dice ma è furibondo per quei pazienti sdraiati a terra alle 4 del mattino nel pronto soccorso del Galliera: "ho avuto un'interlocuzione decisa con il dg del Galliera, il quale a cascata farà tutti gli approfondimenti del caso - ha detto all'ANSA -: pretendo che queste cose non accadano più. Se mancano le barelle si possono acquisire, si prendono laddove ci sono. Durante la notte, per esempio, l'attività chirurgica è decisamente ridotta e da lì si possono attingere temporaneamente barelle come già fatto in passato da altri ospedali".

"Faccio notare - prosegue Gratarola - che l'ospedale Galliera nelle ultime 24 ore ha avuto la metà degli accessi in ambulanza dell'ospedale Villa Scassi e quest'ultimo, pur in difficoltà, ha retto senza queste conseguenze. Le persone non possono stare vicino al terreno, è un modo di gestire la problematica in maniera inappropriata: capisco che l'obiettivo era liberare l'ambulanza che aveva accompagnato il paziente, ma così la toppa è peggio del buco".



