Operaio morto mentre lavora su un tetto, procura apre inchiesta

La procura di Genova ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo per la morte di Marco Antonio Bonilla Cedeno, l'operaio ecuadoriano di 49 anni stroncato da un infarto sabato pomeriggio mentre lavorava sul tetto di una casa di salita della Chiappa, in Val Bisagno.

Il pubblico ministero di turno Luca Monteverde ha delegato la polizia giudiziaria dopo avere ricevuto un esposto dalla figlia in cui lamentava un ritardo nei soccorsi.

Il 118 è arrivato tempestivamente e ha provato a rianimare l'operaio per quasi due ore. Sul posto sono arrivati i medici con l'elicottero dei vigili del fuoco per la difficoltà a raggiungere il posto. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e nelle prossime ore il pm deciderà se fare eseguire l'autopsia.



