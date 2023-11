M5S, foto Galliera mostrano che sistema è allo sfascio

"Ben 500mila euro di fondi pubblici spesi per un mega mortaio gonfiabile da installare su una chiatta da far galleggiare sul Tamigi in occasione del Wtm London. Genova, Pronto Soccorso del Galliera, 20 novembre 2023: decine di persone stese a terra o su lettini da campo in attesa di assistenza medica. Grottesco. Non ci sono altre parole per descrivere la situazione surreale che i cittadini patiscono nel capoluogo se malauguratamente hanno bisogno di rivolgersi alla sanità regionale. Possiamo dire che il sistema è allo sfascio? Liste d'attesa infinite, mobilità passiva alle stelle, PS al collasso, personale sanitario gravemente sottorganico". Lo denuncia in una nota il M5S commentando le foto dei pazienti stesi a terra su dei lettini da campo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera a Genova.

"Il M5S è l'unica forza politica a battersi per nuovo Galliera con più posti letto. Di contro, la destra di cosa parla? Di pesto (buono eh, per carità!) e vetrine. E non ci vengano a dire che i soldi spesi per il mortaio sono fondi europei specificatamente destinati alla promozione del territorio. Perché francamente non ci interessa e quello che vorremmo vedere, e toccare con mano possibilmente tutti i giorni, è una Giunta capace di invertire le priorità e di rispondere alle emergenze: i reali bisogni dei liguri - sanità, welfare, istruzione, lavoro, sicurezza, ambiente - dovrebbero venire prima nella scala di valori di chi amministra l'Ente.

Invece, dai red carpet ai fuochi d'artificio passando il maxi-mortaio, vediamo che viene sempre prima la vocazione da Luna Park".

I portavoce del M5S Genova aggiungono: "Domani saremo al presidio davanti alla Regione Liguria, in via D'Annunzio, per dire No al Piano Socio-Sanitario regionale scritto senza alcun percorso di partecipazione di cittadini e lavoratori. Un Piano incapace, ancora una volta, di dare risposte ai bisogni di salute della popolazione".



