Ferro, da opposizione attacchi fuori luogo su autodifesa donne

"Il significato dell'evento che Regione Liguria promuove in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, è stato completamente stravolto dall'opposizione, che non ha esitato a strumentalizzare, in maniera francamente inopportuna, una piccola anticipazione diffusa in queste ore. Le prove gratuite di autodifesa che si terranno sabato pomeriggio in piazza De Ferrari, infatti, rappresentano solo una parte di una serie di iniziative che affrontano il dramma". Così l'assessore alle Pari Opportunità di Regione Liguria Simona Ferro replica all'opposizione".

"Il programma dell'evento - aggiunge Ferro - sarà diffuso nelle prossime ore e vedrà la partecipazione dei centri antiviolenza, chiamati a illustrare i risultati ottenuti in questi anni e anche le principali criticità, nell'ottica di un percorso di dialogo e condivisione degli obiettivi. Illustreremo poi i risultati dei laboratori sulle pari opportunità che Regione Liguria ha promosso nelle scuole, nello sport e a teatro. Sarà presentato un importante convegno sulla violenza economica che si terrà proprio a Genova il prossimo 29 novembre.

Infine ci saranno le prove gratuite di autodifesa: chi conosce queste discipline sa bene che non vanno intese come una mera risposta fisica a un atto di violenza. La pratica dell'autodifesa viene promossa da Regione Liguria non solo come un metodo efficace per difendersi materialmente da un'aggressione, ma soprattutto come un importante strumento per aumentare l'autostima, la consapevolezza, la proattività e l'integrità psicofisica di chi le pratica".

"L'opposizione sostiene che organizzare prove pratiche di autodifesa significhi caricare sulle spalle della donna la tutela della sua vita. Tutt'altro. Abbiamo bene a mente che l'unico colpevole, quando si verificano episodi di violenza sulle donne, è chi le aggredisce - conclude Ferro - Per questo apriremo quattro nuovi centri per uomini autori di violenza e lavoreremo per dare sempre più strumenti e risorse ai centri antiviolenza, oltre a continuare a promuovere la cultura del rispetto e delle pari opportunità a partire dai banchi di scuola".



