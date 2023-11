Due ragazzi di origini ecuadoriane entrambi ventenni si sono presi a coltellate dopo una lite avvenuta poco prima delle 7 in via Cornigliano. I due hanno iniziato a litigare per cause ancora da chiarire poi hanno estratto il coltello. Sul posto è intervenuto il personale del 118. I due feriti sono stati portati in codice giallo, quello di media gravità, all'ospedale Villa Scassi. I carabinieri indagano per ricostruire quanto successo.



