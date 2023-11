Aziende, 'portuali invecchiano, riconoscere lavoro usurante'

"Si rende necessario avviare un percorso che individui alcune fattispecie di lavoro portuale tra i lavori usuranti: per agevolare una quiescenza sostenibile dei lavoratori, avviare un processo equilibrato di ricambio generazionale, consentire a tutto il sistema della portualità di affrontare le sfide dei prossimi anni con una maggiore capacità di pianificazione anche organizzativa". Ancip (l'associazione che riunisce le compagnie portuali), Assiterminal (terminalisti), Assologistica (imprese di logistica), Assoporti (autorità portuali) e Fise-Uniport (imprese portuali e terminal crociere) proporranno insieme una norma sulla legge di bilancio per riconoscere ai lavoratori portuali il lavoro usurante. "La media anagrafica dei lavoratori portuali si eleva di anno in anno in un mercato del lavoro e di scelte organizzative aziendali che traguardano la transizione della digitalizzazione dei processi operativi con una certa lentezza" affermano le associazioni con una nota.

"Più del 50% dei lavoratori portuali - aggiungono - ha più di 50 anni ed è evidente che questo fattore incida sia sul ricambio generazionale (senza crescita il ricambio rallenta), sia sulla capacità di riqualificazione dei profili professionali (passare da modalità manuali a processi digitalizzati non è facile) sia sulla capacità del personale di essere appealing sul mercato del lavoro: inoltre buona parte delle attività tipiche e storiche del lavoro portuale porta il lavoratore, nel tempo, a dover essere reimpiegato in altre mansioni - difficilmente individuabili - a causa delle problematiche indotte dal perdurare di lavori notturni, lavori in quota, lavori fisici".





