Asl 4 porta 'Comunità in salute' anche in Valli Sturla e Aveto

Dopo la Val di Vara, prende forma nelle Valli Sturla e Aveto la seconda "Comunità in salute" dell'Asl 4 che coinvolge i comuni di Mezzanego, Borzonasca, Rezzoaglio e Santo Stefano D'Aveto, il Distretto sociale 15, le farmacie locali e gli enti del Terzo Settore. "Con la presentazione di oggi, diamo gambe al modello delle Comunità in salute per offrire a chi vive nell'entroterra una rete di servizi sociosanitari integrati, sempre più adeguati ai bisogni dei residenti e suscettibili in futuro di ulteriori implementazioni - dichiara il Direttore Generale dell'Asl 4, Paolo Petralia -. Ciò è possibile grazie alla sinergia creata con tutti gli attori presenti sul territorio, nell'ottica di community building".

"È un progetto molto interessante e articolato. Sarà importante farlo conoscere nel dettaglio ai nostri cittadini, che sono in genere anziani - dichiara Marta Marré, assessore del Comune di Santo Stefano d'Aveto -. Vorremmo che il nostro territorio fosse servito al massimo, ma ci rendiamo conto che la carenza dei medici è un problema generale. Abbiamo un ottimo servizio di assistenza domiciliare; avremmo bisogno della guardia medica presente sul nostro territorio, ma è anche vero che in caso di situazioni gravi la cosa importante è il servizio di emergenza-urgenza".Tutti i dettagli in termini di contatto sono reperibili sul sito dell' Asl 4.



