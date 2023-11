Indagine Italia Oggi, Savona città dove si vive meglio

Indagine sulla qualità della vita di Italia Oggi-Ital Communications in collaborazione con La Sapienza di Roma. Questi alcuni dati significativi riferiti alla Liguria.

Savona la città dove si vive meglio: la città della Torretta scala 8 posizioni e si attesta al 43^ posto, dietro Gorizia.

Genova invece perde otto posizioni e si colloca al 57^ posto, dietro Grosseto. Stabile La Spezia, 63^ posto, sale Imperia che era al 73^ posto e guadagna 4 posizioni attestandosi al 69^ posto dietro Alessandria. La dimensione 'Affari e Lavoro' (parametrata sul 2022) vede Genova scendere al 36^ posto, dietro Udine (era al 33^ posto) mentre Savona sale al 38^ posto (era al 54^). Scendono anche La Spezia (62^ posto, era al 59^) e Imperia (66^ posto era al 64^). Per quanto riguarda l'occupazione maschile (15-64 anni) Savona (29^ posto) fa un balzo in avanti e guadagna 28 posizioni. Avanza anche Genova, che si trova al 29^ posto (era al 45^, +16 posizioni). Perde terreno La Spezia, al 48^ posto (era 34^) mentre Imperia guadagna 15 posizioni e si attesta al 58^ posto. Occupazione femminile (15-64 anni) : Genova resta stabile al 38^ posto dietro Lecco, Savona perde una posizione e si attesta al 56^ posto e perdono posizioni anche La Spezia (60^ posto, era al 53^) e Imperia (64^ posizione, era alla 59^). Start up e pmi innovative per 100 mila imprese registrate: Genova è la prima provincia ligure e si mantiene al 16^ posto mentre La Spezia scende di 12 posizioni e si attesta al 98^ posto. Imperia rimane stabile al 101^ posto mentre Savona guadagna 2 posizioni e si ferma al 100^ posto dietro Trapani.

Per quanto riguarda la classifica 'Ambiente' La Spezia è in 40^ posizione, ne perde 8, mentre Imperia, alla 64^ posizione, ne guadagna 29. Tra le ultime in classifica Savona (95^ posto, ne perde 9) e Genova 96^ posto (ne guadagna 2). Nella classifica 'Reati e sicurezza' Savona si attesta all'82^ posizione guadagnandone 14 mentre Genova e La Spezia sono in 91^ e 93^ posizione. Genova guadagna 6 posizioni mentre Spezia ne perde 39. Imperia (104^) perde due posizioni ed è quart'ultima in classifica dietro Roma. Per quanto riguarda Istruzione e Formazione, Genova si attesta al 22^ posto e guadagna una posizione mentre la Spezia prende 9 posizioni e si trova al 36^ posto. Savona perde 9 posizioni e si attesta al 44^ posto mentre Imperia perde una posizione e si trova all'86^ posto. Sicurezza sociale: Savona è al 5^ posto, 12 posizioni in piu rispetto al 2022 mentre Imperia guadagna 54 posizioni e si attesta al 23^ posto. Genova scende di 25 posizioni e si trova al 49^ posto dietro Matera mentre La Spezia guadagna 16 posizioni e si trova ora all'88^ posto. Sistema Salute: Genova è in 8^ posizione dietro Palermo e guadagna 7 posizioni. Salgono anche Savona (21^ posto, era al 39^ nel 2022), La Spezia (74^ posto, era in 88^ posizione) e Imperia (76^ posizione, era 95/ma). Reddito e Ricchezza: Savona è la prima delle province liguri, al 38^ posto (era 44/ma) mentre Genova perde posizioni e si attesta al 41^ posto (era 22/ma). Perde 30 posizioni Imperia (67^ma posizione, era 37^ nel 2022) ma supera La Spezia che si attesta al 68^ posto (perdendo 30 posizioni)

