Turismo, La Spezia "tra le città più visitate nel 2023"

Più di 584 mila presenze da gennaio a settembre 2023, oltre il 14% in più rispetto allo stesso periodo del 2022 con picchi sui mesi di luglio e agosto, ma un trend in crescita costante anche nei periodi di 'bassa stagione'. È quanto emerge dall'analisi dei dati sul turismo alla Spezia presentati dal Comune. La maggior parte dei turisti che visitano la città è francese, seguiti da cittadini tedeschi, cinesi, inglesi e un ritorno degli americani (+38,44% rispetto allo scorso anno). La Spezia "si conferma tra le città più scelte in Italia dai turisti, con un incremento medio dei dati di quasi il 20% - è stato spiegato nella conferenza stampa di presentazione dei dati. "Numeri importanti - ha detto il sindaco Peracchini - che testimoniano il grande lavoro portato avanti da questa amministrazione nell'ottica di destagionalizzazione e di ampliamento dell'offerta turistica per andare incontro ad un pubblico eterogeneo". Il sindaco ha ricordato eventi, culturali e sportivi, organizzati nel corso dell'anno e che proseguiranno in inverno. "La Spezia - ha aggiunto - si sta connotando sempre più come una città capace di accogliere un pubblico internazionale che la sceglie non solo per le sue bellezze paesaggistiche, ma anche per le numerose occasioni che è in grado di offrire." Sono 10 i milioni investiti in infrastrutture turistiche ed eventi. Sono stati ricordati anche gli investimenti in fiere del turismo e per rendere la città sempre più attrattiva, come la nuova stazione di Migliarina Cinque Terre Express in fase di realizzazione.



