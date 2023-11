Squadra Mobile Genova sequestra in porto 45 kg di coca

La Polizia ha sequestrato in porto a Genova 45 chilogrammi di cocaina suddivisa in panetti nascosta in un container frigo adibito al trasporto di alimenti proveniente dal Sudamerica.

"Si tratta - si legge nella nota della questura - di un importante risultato nella lotta al narcotraffico, frutto della costante opera di sorveglianza e repressione attuata dai poliziotti della sezione antidroga della Squadra Mobile". Lo stupefacente, dopo essere stato campionato, verrà distrutto. Se fosse stato immesso nelle piazze di spaccio avrebbe fruttato guadagni illeciti per milioni di euro.

Il carico di droga sequestrato in porto dalla squadra mobile genovese era nascosto nel vano motore refrigerante di un cargo che trasportava cibo dal Sudamerica. La spedizione, ipotizzano gli investigatori, era stata disposta da una organizzazione criminale, con ogni probabilità la 'ndrangheta, visto l'ingente quantitativo e le modalità di traffico. La droga sarebbe stata immessa nel mercato del Ponente ligure e in parte a Genova. Secondo gli inquirenti, i panetti dovevano essere ritirati da qualcuno, forse un camallo, e poi consegnato all'esterno. Non è la prima volta che la procura di Genova riesce a bloccare importanti carichi di droga.



