Infarto su nave da crociera, soccorso da Capitaneria di Porto

Un uomo di 51 anni colto da un infarto sulla nave da crociera "Costa Toscana", in transito a circa 20 miglia al largo del confine italo francese, è stato soccorso, la scorsa notte, dal personale sanitario del 118 in un intervento congiunto con la Guardia Costiera. L'uomo è stato inizialmente soccorso dal medico di bordo, ma considerate le sue condizioni, è stata allertata la centrale operativa del comando generale delle Capitanerie di porto per una richiesta di 'evacuazione medica'. Sul posto sono così intervenute due motovedette - la Cp 882 di Imperia e la Cp 715 di Sanremo - con il personale sanitario. Il paziente è stato stabilizzato e condotto in porto a Sanremo, dove è stato preso a carico da una ambulanza e portato all'eliporto di Capo Verde dove è atterrato l'elisoccorso Grifo, che lo ha portato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA