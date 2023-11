Violenza donne, 429 richieste d'aiuto a 1522 nel 2023 in Liguria

Sono state 429 le richieste di aiuto al numero gratuito 1522 anti violenza sulle donne e stalking nei primi nove mesi del 2023 in Liguria, praticamente 50 telefonate ogni mese. Lo rileva l'Istat mettendo in evidenza una crescita significativa del fenomeno in Liguria.

È stata registrata una crescita da un trimestre all'altro di quest'anno: nel primo le chiamate per chiedere aiuto sono state 116, poi 120 e nell'ultimo sono salite a 193. La Liguria è l'unica regione del Nord Ovest che ha fatto registrare questo aumento.

"Dati così terribili evidenziano un fenomeno radicato e strutturato nella nostra società, ma la crescita di denunce conferma la fiducia che le donne ripongono nella rete delle associazioni contro la violenza di genere, nelle istituzioni e nelle forza dell'ordine . - commentano la segretaria regionale Cisl Liguria Paola Bavoso e la segretaria Fnp Cisl Liguria Elena Semeria - Ora è il momento di concentrarci sulla prevenzione di ogni forma di discriminazione a partire dal linguaggio, dalle espressioni quotidiane più diffuse nella nostra società sino ad arrivare a prenderci cura delle nostre finanze perché da entrambe dipende il nostro essere libere da stereotipi e vincoli culturali che ingabbiano i generi".

È un tema che sarà affrontato il prossimo 21 novembre nell'iniziativa organizzata da Cisl Liguria ed FnpCisl Liguria in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA