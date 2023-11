Sport e Salute e Regione Liguria, un protocollo per lo sport

Un protocollo tra Regione Liguria e Sport e Salute, società in house del ministero che si occupa dello sviluppo del rapporto tra lo sport e le altre discipline, è stato sottoscritto oggi durante il Festival OrientaMenti 2023 dal ministro dello sport Andrea Abodi, dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dagli assessori regionali allo Sport Simona Ferro, alla Sanità Angelo Gratarola e dall'amministratore di Sport e Salute Diego Nepi Molineris.

Obiettivo dell'intesa è quello di definire linee guida condivise per attività di promozione, organizzazione e gestione di eventi sportivi, per l'impiantistica sportiva, per la formazione e per progetti di alto valore sociale.

"Un protocollo per i giovani, attraverso lo sport collegato alla scuola alla salute e alle politiche giovanili - ha spiegato il ministro dello sport Abodi -. E' una mappa delle opportunità che cercheremo di tradurre in fatti concreti a partire dal miglioramento delle infrastrutture e alle politiche attive dello sport. Lo sport è decisivo nello sviluppo della persona, lo definirei una sorta di "difesa immunitaria sociale" che è utile a tutte le età ma che serve in particolare nelle fasi formative, dal punto di vista fisico, psicologico e morale. Il governo si sta impegnando per dare più opportunità ai ragazzi in campo sportivo, c'è troppa sedentarietà, cosa che ha dei costi sociali molto elevati. Abbiamo margini di miglioramento enormi, e oggi lo dimostriamo". Il protocollo firmato oggi "è importante perché lo sport è fondamentale nella crescita dei ragazzi, non solo per il suo contributo alla salute e al benessere psico-fisico, ma anche perché è di per sé uno strumento educativo" ha commentato il governatore Giovanni Toti.



