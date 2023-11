Sciopero: in migliaia davanti alla prefettura di Genova

E' partito dal Terminal Traghetti di Genova il corteo dei lavoratori interessati allo sciopero generale indetto per oggi da Cgil e Uil contro la legge di bilancio. Un corteo molto partecipato, circa 2 mila persone, aperto dallo striscione che reca lo slogan 'Adesso basta' e che attraverserà la città per arrivare davanti alla Prefettura di Genova dove si trovano già un centinaio di studenti.

Confermata la precettazione di sei ostetriche dell'ospedale Galliera, Il provvedimento, adottato dal prefetto, era stato richiesto dalla direzione del nosocomio genovese. Salta anche la prima del Werther al teatro Carlo Felice per lo sciopero di Snater e Filas.

Striscione contro Salvini davanti a Prefettura Genova

"Matteo per te niente precettazione, d'altronde sei inutile per la nazione': è lo striscione di protesta contro il vicepremier e ministro Matteo Salvini srotolato davanti alla Prefettura di Genova durante il corteo dei lavoratori che partecipano allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil. Alcune migliaia i manifestanti in piazza arrivati davanti alla Prefettura con cartelli e striscioni a difesa del diritto di sciopero e contro la precettazione. "C'è stata una risposta molto importante anche perché la misura presa del ministro Salvini ha fatto crescere la consapevolezza di lavoratrici e lavoratori su come, in qualche modo, c'è un tentativo di comprimere i diritti, e questi ha aumentato la rabbia. - dichiara il segretario della Camera del Lavoro di Genova Igor Magni - In piazza oggi ci sono tutti, pensionati, lavoratori del servizio pubblico dagli ospedali alle scuole ai trasporti, a tutti gli appalti, che sono lavoratori del privato che contribuiscono in maniera importante al funzionamento del pubblico, spesso con contratti poveri che non hanno trovato alcuna risposta da questa finanziaria". "La gente non ne può più, vuole risposte serie su salari, pensioni, precariato, sicurezza. - interviene il segretario della Uil Liguria Mario Ghini - Non ci interessano le guerre politiche, la pancia delle persone è stufa di vedere leggi di stabilità che non portano risultati".

