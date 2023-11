Polizia arresta fidanzati rapinatori seriali

Arrestati i fidanzati che lo scorso luglio avevano messo a segno una serie di rapine in negozi e a passanti a Genova. In manette sono finiti un uomo di 34 anni e una donna di 32. Secondo quanto ricostruito dagli agenti dei Falchi della squadra mobile, coordinati dalla procura, la coppia avrebbe messo a segno due rapine: la prima, il primo luglio in pieno centro storico, quando hanno minacciato con un coltello un passante e costretto a consegnare denaro e telefono cellulare e la seconda, il 12 luglio in un supermercato di passo Antiochia, dove l'uomo si sarebbe fatto consegnare l'incasso di circa mille euro e il cellulare del cassiere, con la complicità della donna che faceva da "palo". L'uomo è accusato di altre due rapine: una del 17 luglio, in un supermercato di Nervi, dove avrebbe sottratto l'incasso per un bottino di 4 mila e 700 euro e l'altra, il 22 luglio, in una tabaccheria di via Don Orione, rimasta solo un tentativo perché, nonostante la minaccia di usare una siringa, il titolare lo ha fatto scappare ha usato una stampella per difendersi.



