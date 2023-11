Orientamenti 2023, per Toti "edizione con numeri record"

"Direi che è un'edizione con numeri record dal punto di vista della partecipazione dei ragazzi, e questa è la cosa più importante perché questa è una manifestazione fatta per i giovani che devono avere da noi e da tutte le istituzioni insieme alle imprese un servizio. Un servizio che li aiuti a realizzare la propria strada e trovare il proprio percorso per realizzare il proprio sogno di vita".

Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria traccia un bilancio positivo nell'ultimo giorno di Orientamenti 2023, il festival dedicato alla formazione e al lavoro per i giovani.

"Credo che l'affluenza di decine di migliaia di giovani, ma faremo il conto stasera, che hanno frequentato questi saloni e questi stand e gli incontri dimostri che è un salone che è entrato ormai in qualche modo nell'immaginario dei giovani del Nord-Ovest di questo di questo Paese - ha detto Toti -. Poi ovviamente ci auguriamo tutti che sia utile anche a ciascuno di loro per trovare la propria strada".

"Siamo molto soddisfatti di come è andato tutto questo - ha concluso il governatore - e speriamo soprattutto che aiuti negli anni a venire a colmare quel divario, quella difficoltà di incontro tra le professionalità che servono al paese, le imprese e la pubblica amministrazione che tanti guai sta provocando in questi mesi a partire dalla sanità, ma non solo alla sanità".





