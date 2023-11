Occupata facoltà di Lettere a Genova, 'sostegno ai palestinesi'

Un gruppo di studenti dell'università di Genova ha avviato nel pomeriggio l' occupazione della facoltà di Lettere e Filosofia situata in via Balbi 4 in solidarietà con il popolo palestinese. La decisione è stata presa al termine di una accesa assemblea in cui si è discusso della guerra in corso tra Israele e Hamas promossa dal collettivo studentesco "Cambiare Rotta".

Sui social gli studenti hanno invitato i colleghi a partecipare all'occupazione che dovrebbe andare avanti nella notte. "Come studenti e studentesse dell'università di Genova abbiamo deciso, al termine del corteo studentesco di oggi, di riunirci in assemblea nei locali di Balbi 4 e iniziare l'occupazione della facoltà di lettere e filosofia per dare sostanza pratica alla solidarietà al popolo palestinese contro il genocidio perpetuato dallo stato terrorista di Israele" hanno scritto in un manifesto diffuso sui social.

L'azione nasce "in continuità con le occupazioni delle università a Napoli, Roma, Torino, Padova, Macerata e Bologna" per denunciare "la complicità anche dell'Università di Genova che collabora attivamente all'oppressione del popolo palestinese attraverso accordi con università israeliane, apparati della Nato e aziende belliche - si legge -. Ci rifiutiamo di essere ingranaggi di questa strage, dai porti alle università: blocchiamo il genocidio, liberiamo la Palestina".



