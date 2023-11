Mai, bene accordo per Alstom, a Vado 41 nuovi posti di lavoro

"È una buona notizia per l'economia savonese il via libera giunto oggi, da parte della Giunta regionale, a circa 4 milioni di euro di stanziamento, che porteranno a un totale di 14 milioni di euro, l'investimento per il rilancio dello stabilimento industriale Alstom di Vado Ligure". Lo annuncia Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria.

"L'accordo rientra nel progetto per l'area di crisi industriale complessa savonese che prevede la riconversione e riqualificazione industriale del territorio con aiuti alle nostre aziende - spiega ancora Mai -. Il sito di Vado, che oggi è dedicato prevalentemente all'attività di produzione di locomotive, verrà ampliato e diventerà un punto di riferimento per la manutenzione dei mezzi provenienti dal Nord Italia e avrà un posto al centro della scena nazionale per la produzione e la manutenzione dei convogli ferroviari. Saranno preservati i posti di lavoro esistenti e ne verranno creati 41 nuovi".

Mai ringrazia il "Governo, che ha sostenuto questo accordo" e il nuovo assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana "che proseguendo sulla strada del suo predecessore Andrea Benveduti e ancor prima di Edoardo Rixi, come primo atto ha deliberato un'intesa che porta beneficio al territorio savonese".

Devono però ancora trovare una soluzione definitiva, rimarca Mai, questione aperte come "lo stabilimento Piaggio di Villanova d'Albenga, le Funivie di Savona, la Sanac di Vado. L'impegno è quello di continuare a lavorare per risolvere le emergenze che sono a oggi ancora in essere".



