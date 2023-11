A febbraio 2024 riapertura diurna galleria Madonna della Guardia

Procedono "secondo il cronoprogramma previsto" i lavori di restyling della galleria "Madonna della Guardia", il tunnel sulla statale 523 "Delle Cento Croci" interessato da lavori strutturali e di messa in sicurezza gestiti da Anas. Lo annuncia in una nota la Regione Liguria dopo la riunione periodica del tavolo di regia sull'intervento organizzato da Regione Liguria con Anas, Provincia della Spezia, Città Metropolitana di Genova e i Comuni interessati. La riapertura diurna della galleria è prevista il 10 febbraio 2024. La fine dei lavori è invece prevista nell'inverno 2024.

L'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone spiega che "le lavorazioni all'interno della galleria stanno avanzando come previsto dal progetto. Terremo una nuova riunione tra circa tre settimane".

La galleria "Madonna della Guardia" rimarrà chiusa al traffico per circa 105 giorni. In questa fase saranno eseguiti i lavori di sistemazione delle opere idrauliche, il rivestimento della galleria, l'installazione e l'implementazione delle opere impiantistiche e altri interventi strutturali. Nei mesi stop al traffico la viabilità sarà garantita dal passaggio attraverso la Sp 40, alcuni tratti della strada comunale di Maissana del Santuario di Velva e la SP566. Al momento sono impegnati nel cantiere oltre 30 lavoratori tra operai e tecnici, oltre ai dirigenti di Anas. L'intervento nel tunnel Madonna della Guardia, che si sviluppa tra i comuni di Castiglione Chiavarese e Maissana, prevende un investimento da parte di Anas di circa 29 milioni e 700mila euro.



