Trasporti, via a lavori per ricariche bus in Valbisagno

Al via oggi i lavori per la realizzazione della sottostazione elettrica in Valbisagno a Genova, primo passo per la realizzazione della nuova infrastruttura elettrica per la viabilità urbana genovese nell'ambito del progetto dei 4 assi Tpl. Si tratta della terza sottostazione dopo quelle di Sampierdarena e San Benigno e verrà utilizzata una tecnologia innovativa, flash charging, che coprirà 15 chilometri di lunghezza lungo la sponda destra del Bisagno dal capolinea di Prato a quello di Piazzale Kennedy - Fiera del Mare.

"Si tratta di un altro importante step per la riconfigurazione del trasporto pubblico urbano lungo l'Asse Centro che doterà la Valbisagno di una nuova flotta di mezzi di trasporto elettrici, confortevoli e a impatto ambientale zero - ha dichiarato l'assessore comunale alla mobilità integrata e trasporti Matteo Campora -. Saranno due anni molto impegnativi dal punto di vista della cantierizzazione e messa a terra di un progetto, quello dei 4 Assi, destinato a rivoluzionare il modo di muoversi a Genova, incentivando l'utilizzo del mezzo pubblico a scapito di quello privato. Saranno messi in servizio 145 mezzi elettrici nel quadro di un investimento complessivo di 470 milioni di euro, un intervento epocale per la nostra città" Le ricariche flash puntuali consentiranno nello specifico, oltre al "charging" ai capolinea, di ricaricare i nuovi bus di 18 metri, la cui gara è in fase di finalizzazione da parte di AMT, durante i pochi secondi di salita e discesa dei passeggeri in fermata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA